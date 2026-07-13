В регионе РФ водитель наехал на женщину, а потом специально сбил свидетельницу

По данным полиции, инцидент произошел накануне. Водитель Kia Sorento сначала сбил 42-летнюю женщину. Очевидцы попытались остановить автомобиль и отстранить мужчину от управления, однако он специально наехал еще на одну из них — 32-летнюю женщину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.