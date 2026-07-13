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В регионе РФ водитель наехал на женщину, а потом специально сбил свидетельницу

В поселке Малиновка под Ачинском Красноярского края нетрезвый водитель совершил наезд на двух женщин.

В поселке Малиновка под Ачинском Красноярского края нетрезвый водитель совершил наезд на двух женщин. В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ, сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, инцидент произошел накануне. Водитель Kia Sorento сначала сбил 42-летнюю женщину. Очевидцы попытались остановить автомобиль и отстранить мужчину от управления, однако он специально наехал еще на одну из них — 32-летнюю женщину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Дознаватели продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.