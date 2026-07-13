Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ показала видео со склада с дронами для терактов на военных аэродромах в РФ

На складе хранились FPV-дроны для подготовки масштабных терактов на аэродромах Украинка и Шагол.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнародовали видео со склада в Амурской области, где хранились FPV-дроны ВСУ, подготовленные для масштабных терактов на военных аэродромах России.

На опубликованных ФСБ кадрах показаны обезвреженные FPV-дроны, которые Киев планировал использовать для атак на военные аэродромы.

Напомним, ФСБ предотвратила беспрецедентную по масштабу серию терактов, которые Киев готовил с использованием FPV-дронов. По данным спецслужбы, украинские силы планировали атаки роями беспилотников на военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области. Для подготовки ударов на территорию Брянской области были заброшены FPV-дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

На прошлой неделе ФСБ пресекла теракт против высокопоставленного офицера Минобороны. По данным ведомства, задержана гражданка России, действовавшая по указанию украинских спецслужб.