ФСБ показала видео со склада с дронами для терактов на военных аэродромах в РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнародовали видео со склада в Амурской области, где хранились FPV-дроны ВСУ, подготовленные для масштабных терактов на военных аэродромах России.
На опубликованных ФСБ кадрах показаны обезвреженные FPV-дроны, которые Киев планировал использовать для атак на военные аэродромы.
Напомним, ФСБ предотвратила беспрецедентную по масштабу серию терактов, которые Киев готовил с использованием FPV-дронов. По данным спецслужбы, украинские силы планировали атаки роями беспилотников на военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области. Для подготовки ударов на территорию Брянской области были заброшены FPV-дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.
На прошлой неделе ФСБ пресекла теракт против высокопоставленного офицера Минобороны. По данным ведомства, задержана гражданка России, действовавшая по указанию украинских спецслужб.