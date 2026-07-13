ФСБ показала видео со склада с дронами для терактов на военных аэродромах в РФ

Напомним, ФСБ предотвратила беспрецедентную по масштабу серию терактов, которые Киев готовил с использованием FPV-дронов. По данным спецслужбы, украинские силы планировали атаки роями беспилотников на военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области. Для подготовки ударов на территорию Брянской области были заброшены FPV-дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.