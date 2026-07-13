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Четыре человека пострадали при обрушении пешеходного моста в Приморье

Прокуратура Приморского края организовала проверку в связи с обрушением пешеходного моста.

Источник: Комсомольская правда

Четыре человека получили травмы в результате обрушения пешеходного моста на пляже Большая Тавайза в Артемовском городском округе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным ведомства, один взрослый мужчина после осмотра бригадой скорой помощи отказался от госпитализации. Также пострадали трое подростков 14, 15 и 16 лет. Предварительно, двое из них получили легкие травмы, состояние еще одного оценивается как средней степени тяжести.

В связи с обрушением моста прокуратура Приморского края организовала проверку. Как сообщили в надзорном ведомстве, обрушились конструкции пирса в акватории бухты Муравьиная в Артеме.

Прокуратура намерена дать оценку действиям должностных лиц, отвечавших за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.