Четыре человека пострадали при обрушении пешеходного моста в Приморье

По данным ведомства, один взрослый мужчина после осмотра бригадой скорой помощи отказался от госпитализации. Также пострадали трое подростков 14, 15 и 16 лет. Предварительно, двое из них получили легкие травмы, состояние еще одного оценивается как средней степени тяжести.