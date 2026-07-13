Экс-полицейского осудили за хищение денег бойцов СВО в Красноярском крае

Суд вынес приговор по делу бывшего сотрудника правоохранительных органов, служащей банка и еще одной жительницы Красноярского края, обвиненных по нескольким статьям УК.
В уголовном деле, фигурантами которого оказались три человека, речь идет, в частности, об особо крупном мошенничестве и разглашении банковской тайны. Жертвами преступлений стали родственники участников специальной военной операции, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Участковый уполномоченный полиции, узнав о гибели в зоне СВО жителя Козульского района, попросил у супруги военнослужащего, которой полагалась выплата, эти деньги в долг. Женщина обратилась в банк и при содействии его сотрудницы быстро получила всю сумму, часть которой — два миллиона — отдала полицейскому.
Кроме того, участковый уполномоченный и сотрудница финансового учреждения убедили еще одного участника СВО заключить фиктивный брак с женщиной, которая была с ними в сговоре, — сообщники планировали присвоить государственные выплаты, если мужчина погибнет.
Суд приговорил экс-полицейского к шести годам колонии. Бывшей сотруднице кредитной организации дали пять лет лишения свободы условно, лишив женщину на два года права допуска к банковской тайне и назначив штраф — 100 тысяч рублей. Третья сообщница получила четыре года условно. С фигурантов взыскали два миллиона рублей в пользу супруги погибшего бойца.