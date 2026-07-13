Экс-полицейского осудили за хищение денег бойцов СВО в Красноярском крае

Суд приговорил экс-полицейского к шести годам колонии. Бывшей сотруднице кредитной организации дали пять лет лишения свободы условно, лишив женщину на два года права допуска к банковской тайне и назначив штраф — 100 тысяч рублей. Третья сообщница получила четыре года условно. С фигурантов взыскали два миллиона рублей в пользу супруги погибшего бойца.