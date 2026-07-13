Появилось видео слежки ФСБ за авто с FPV-дронами для атак на аэродромы России

ФСБ показала кадры слежения за перевозкой дронов в машинах с двойным дном. Видео © ЦОС ФСБ России.
Машины были замаскированы под перевозку бытовой техники — именно в них перевозили FPV-дроны к предполагаемым целям. Внешне неприметные автомобили двигались по городу, не вызывая подозрений. По данным ФСБ, дроны собирали и готовили к запуску в арендованных гаражах рядом с аэродромами.
Ранее ФСБ предотвратила подготовку масштабных атак дронов на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Всего у пособников украинских спецслужб изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления западного производства. БПЛА были снаряжены боевыми частями с более чем 1 кг взрывчатки. Также изъяты станции управления и средства связи.
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