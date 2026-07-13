Четыре человека пострадали при обрушении моста на пляже в Приморье

В Артемовском городском округе Приморского края произошло обрушение пешеходного моста, расположенного на пляже Большая Тавайза. В результате инцидента травмы получили четыре человека, сообщает региональный Минздрав.
Среди пострадавших — трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Также травмы получил один взрослый мужчина, однако после осмотра бригадой скорой помощи он от госпитализации отказался.
По предварительным данным медиков, двое пострадавших находятся в состоянии легкой степени тяжести, еще один — в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Прокуратура Приморского края намерена дать принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию мостового сооружения. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.