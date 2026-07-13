Два человека погибли в ДТП в Арзамасском округе 12 июля

Дорожный инцидент случился на подъезде к селу Балахониха. За рулём автомобиля «Рено Логан» находился 39‑летний мужчина. Он управлял машиной на скорости, не адаптированной к текущим дорожным условиям. В какой‑то момент транспортное средство съехало в левый кювет и ударилось о дерево.