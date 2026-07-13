Два человека погибли в ДТП в Арзамасском округе 12 июля

Трагедия в Арзамасском округе: в ДТП погибли два человека. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
Дорожный инцидент случился на подъезде к селу Балахониха. За рулём автомобиля «Рено Логан» находился 39‑летний мужчина. Он управлял машиной на скорости, не адаптированной к текущим дорожным условиям. В какой‑то момент транспортное средство съехало в левый кювет и ударилось о дерево.
Водитель и находившаяся с ним пассажирка получили тяжёлые травмы — они скончались на месте происшествия ещё до прибытия бригады скорой помощи. По уточнённым данным, ни водитель, ни пассажир не использовали ремни безопасности.
Ранее «Лексус» влетел в отбойник на улице Героя Попова в Нижнем Новгороде.