Во Внукове людей эвакуировали из-за задымления в кафе

«Утром в зоне международного вылета сработала пожарная сигнализация. Сразу открылись выходы для эвакуации. […] В считаные минуты на место прибыл расчет СПАСОП. В кафе быстрого питания было обнаружено задымление, горение не было подтверждено. При этом датчик предупреждения о пожаре сработал штатно», — говорится в сообщении.