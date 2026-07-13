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Во Внукове людей эвакуировали из-за задымления в кафе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Эвакуация в аэропорту Внуково была проведена после срабатывания пожарной сигнализации из-за задымления в кафе быстрого питания. Пассажиры и персонал вернулись в терминал примерно через 50 минут из-за отсутствия угрозы возгорания, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

«Утром в зоне международного вылета сработала пожарная сигнализация. Сразу открылись выходы для эвакуации. […] В считаные минуты на место прибыл расчет СПАСОП. В кафе быстрого питания было обнаружено задымление, горение не было подтверждено. При этом датчик предупреждения о пожаре сработал штатно», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что из-за отсутствия угрозы возгорания пассажиры и сотрудники вернулись в терминал примерно через 50 минут после объявления пожарной тревоги. Точка общепита закрыта на неопределенный срок, проводится проверка.