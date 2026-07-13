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СК завел дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Московскую область

СК возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки БПЛА ВСУ на гражданские объекты в Подмосковье. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки БПЛА ВСУ на гражданские объекты в Подмосковье. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— По данным следствия, украинскими боевиками при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были атакованы несколько районов Московской области, — уточнила она.

В Telegram-канале СК Петренко также подчеркнула, что действиям командиров подразделений украинских формирований, причастных к этим террористическим актам, будет дана правовая оценка.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за ночь в регионе три человека погибли, еще пять получили ранения при атаке украинских беспилотников. Над областью был сбит 81 вражеский дрон.

После прокуратура Московской области открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате ночного удара ВСУ. Специалисты контролируют соблюдение прав граждан.

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