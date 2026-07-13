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47 лесных пожаров произошло в Новосибирской области с начала сезона

Основная причина возгораний — неосторожность жителей.

Источник: Комсомольская правда

С начала пожароопасного сезона в Новосибирской области зафиксировали 47 лесных пожаров. Огонь прошел 2135 гектаров, из них 1485 гектаров покрыты лесом. Чаще всего возгорания происходили по вине местных жителей — 20 случаев. Еще 12 пожаров перешли с сельскохозяйственных земель, 8 — с земель запаса, 4 — из-за гроз, 2 — от линий электропередачи и 1 — с автодороги. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Для борьбы с огнем привлекли 258 человек и 100 единиц техники. Патрульная авиация налетала 339 часов. Специалисты провели 5572 проверки, выписали штрафы на 441 тысячу рублей, из них взыскали 215 тысяч рублей. Общий ущерб от пожаров оценили в 2 миллиона рублей, из них 719 тысяч ушли на тушение.

Лесопожарные службы работают в режиме повышенной готовности. Они призывают соблюдать правила пожарной безопасности.