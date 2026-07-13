47 лесных пожаров произошло в Новосибирской области с начала сезона

С начала пожароопасного сезона в Новосибирской области зафиксировали 47 лесных пожаров. Огонь прошел 2135 гектаров, из них 1485 гектаров покрыты лесом. Чаще всего возгорания происходили по вине местных жителей — 20 случаев. Еще 12 пожаров перешли с сельскохозяйственных земель, 8 — с земель запаса, 4 — из-за гроз, 2 — от линий электропередачи и 1 — с автодороги. Об этом сообщили в региональном Минприроды.