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СК возбудил дело о теракте из-за гибели людей при атаке БПЛА на Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Московской области.

Источник: Life.ru

По данным следствия, украинские ВС с помощью беспилотников атаковали несколько районов региона. В посёлке Пионерский округа Истра разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, предположительно находящейся под завалами, ещё троим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В Солнечногорске вследствие попадания дрона поврежден многоквартирный дом. Ущерб также причинён гражданским объектам в Можайском районе. Следователи и криминалисты СК провели осмотры мест происшествий, работают с очевидцами и пострадавшими. По вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

«Действиям командиров подразделений украинских вооруженных формирований, причастных к этим террористическим актам, будет дана правовая оценка», — подчеркнула Петренко.

Сегодня рано утром стало известно, что в посёлке Пионерский Истринского района Московской области падение беспилотника ВСУ на частные дома вызвало пожар и унесло жизни трёх человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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