В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 12 млн рублей

Васенин рассказал, что в полицию с заявлением обратилась 67-летняя жительница столицы. Она рассказала, что получила сообщение, в котором ее предупредили об отключении электроэнергии и запросили код из СМС, который она отправила. В этот же день аферисты под видом работников силового ведомства позвонили женщине и заявили, что ее аккаунт на госпортале взломан и она будет помогать в задержании преступников. Под этим предлогом введенная в заблуждение гражданка обналичила в нескольких банках накопления и отдала деньги приезжавшим к ее дому незнакомцам, которые называли кодовые слова. «Материальный ущерб составил более 12 млн рублей», — добавил начальник пресс-службы.