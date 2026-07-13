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В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 12 млн рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, которые обманули пенсионерку на 12 млн рублей, выманив код из СМС под предлогом отключения электроэнергии, а потом от лица «силовиков» предложив участие в задержании преступников. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное задержали одного из подозреваемых — 65-летнего москвича. За обещанное денежное вознаграждение он в качестве курьера забрал у потерпевшей более 2,8 млн рублей и отправил деньги кураторам», — сказал он.

Васенин рассказал, что в полицию с заявлением обратилась 67-летняя жительница столицы. Она рассказала, что получила сообщение, в котором ее предупредили об отключении электроэнергии и запросили код из СМС, который она отправила. В этот же день аферисты под видом работников силового ведомства позвонили женщине и заявили, что ее аккаунт на госпортале взломан и она будет помогать в задержании преступников. Под этим предлогом введенная в заблуждение гражданка обналичила в нескольких банках накопления и отдала деньги приезжавшим к ее дому незнакомцам, которые называли кодовые слова. «Материальный ущерб составил более 12 млн рублей», — добавил начальник пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.