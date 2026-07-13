Четыре человека пострадали при обрушении пирса в бухте Муравьиная под Артёмом

Как сообщила пресс-служба Минздрава Приморья, трое пострадавших 16,15 и 14 лет госпитализированы в Артёмовскую городскую больницу. По предварительным данным среди них двое лёгкой степени тяжести, один — средней. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь оказывается в полном объёме.