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Четыре человека пострадали при обрушении пирса в бухте Муравьиная под Артёмом

Полиция устанавливает обстоятельства ЧП.

Источник: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Пирс, с которого отдыхающие ныряли в воду, частично обрушился в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза под Артёмом, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«По предварительной информации, пострадали четверо граждан. На месте происшествия работают сотрудники территориального отдела полиции», — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Минздрава Приморья, трое пострадавших 16,15 и 14 лет госпитализированы в Артёмовскую городскую больницу. По предварительным данным среди них двое лёгкой степени тяжести, один — средней. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Полицейские оперативно прибыли на место: территория оцеплена, наряды патрульно-постовой службы обеспечивают безопасность, сотрудники ГИБДД регулируют движение. Ведутся опросы свидетелей и пострадавших.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что прокуратура Приморья инициировала проверку в связи с инцидентом.