На Красноярском водохранилище пропал турист — найдены каяк и рюкзак

На Красноярском водохранилище пропал мужчина. Это случилось неделю назад. Известно, что он пустился в путешествие на каяке вниз по течению Енисея. Вышел из села Абакано-Перевоз (Боградский район Хакасии). Планировал добраться до противоположного берега, до Краснотуранска. Но не по прямой — путь должен был занять 300 километров.