На Красноярском водохранилище пропал турист — найдены каяк и рюкзак

На Красноярском водохранилище пропал мужчина. Это случилось неделю назад. Известно, что он пустился в путешествие на каяке вниз по течению Енисея. Вышел из села Абакано-Перевоз (Боградский район Хакасии). Планировал добраться до противоположного берега, до Краснотуранска. Но не по прямой — путь должен был занять 300 километров.
Но что-то не сложилось. Спасатели обнаружили в реке вещи мужчины — каяк и рюкзак. Его самого не нашли, поиски продолжаются.
Напомним, что у спасателей прибавилось работы с наступлением жаркого периода. Трагедии на водоемах происходят систематически. Так, на минувшей неделе зафиксировано два происшествия. Одно из них в селе Ермаковском, там достали тело утонувшего мужчины.