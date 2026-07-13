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На Красноярском водохранилище пропал турист — найдены каяк и рюкзак

Спасатели ищут туриста — экстремала.

Источник: Комсомольская правда

На Красноярском водохранилище пропал мужчина. Это случилось неделю назад. Известно, что он пустился в путешествие на каяке вниз по течению Енисея. Вышел из села Абакано-Перевоз (Боградский район Хакасии). Планировал добраться до противоположного берега, до Краснотуранска. Но не по прямой — путь должен был занять 300 километров.

Но что-то не сложилось. Спасатели обнаружили в реке вещи мужчины — каяк и рюкзак. Его самого не нашли, поиски продолжаются.

Напомним, что у спасателей прибавилось работы с наступлением жаркого периода. Трагедии на водоемах происходят систематически. Так, на минувшей неделе зафиксировано два происшествия. Одно из них в селе Ермаковском, там достали тело утонувшего мужчины.