В Приморье участник конкурса в баре выпил уксус и получил ожоги

В УМВД Приморья уточнили, что из медицинского учреждения в дежурную часть поступила информация о том, что за помощью обратился житель Уссурийска с диагнозом: химический ожог полости рта и носоглотки. По словам мужчины, отметили в ведомстве, на конкурсе «Угадай, что в рюмке» он выпил жидкость, после чего и почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.