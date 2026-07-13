В Набережных Челнах в детском кафе обнаружили нарушение санитарных норм

Прокуратура Татарстана провела проверку в детском кафе Набережных Челнов. В ходе мероприятия были выявлены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
Особое внимание привлекло блюдо «Паста Поло», в составе которого оказались шампиньоны и черный молотый перец. Эти ингредиенты не соответствуют стандартам, установленным для детского меню.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя, управляющего кафе, было возбуждено административное дело по статье о нарушении санитарных норм при организации питания детей в специально оборудованных местах.
Напомним, в аэропорту Казани оштрафовали компанию за нарушение санитарных норм. В ходе проверки выяснилось, что в продаже находились продукты с истекшим сроком годности.