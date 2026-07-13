Во Внукове людей эвакуировали из-за задымления в кафе

Пассажиров и сотрудников аэропорта Внуково эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации в зоне международного вылета. Причиной стало задымление в одном из кафе быстрого питания. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.