В Подмосковье ищут женщину после атаки БПЛА

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с массированной атакой украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Московской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, атаке дронов самолетного типа подверглись несколько районов региона. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Пионерский (Истра), где разрушены пять жилых домов и повреждены пять автомобилей. На данный момент подтверждена гибель трех человек. Спасатели продолжают поисковые работы на месте одного из разрушенных строений, где, предположительно, под завалами находится пожилая женщина. Еще трое пострадавших госпитализированы.
В Солнечногорске зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный жилой дом, кроме того, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе. Точное число раненых в этих муниципалитетах в настоящее время уточняется.
На местах происшествий работают следователи и криминалисты СК России. Они проводят осмотры, опрашивают очевидцев и пострадавших, а также изымают вещественные доказательства для проведения судебных экспертиз. В ведомстве подчеркнули, что всем причастным к организации и исполнению террористических атак командирам подразделений ВСУ будет дана жесткая правовая оценка.