В Приморье рухнул мост с детьми: мальчику оторвало палец, девочку едва спасли

В бухте Тавайза в Приморском крае обрушился аварийный мост, который местные жители давно признавали опасным. Часть конструкции уже была разрушена, однако это не останавливало отдыхающих — мост пользовался популярностью у туристов, которые часто забирались на него ради селфи. Сегодня днем по местному времени на нем находились около 20 человек, когда сооружение рухнуло. Пострадали четверо, в том числе дети.
При этом купание на пляже Большая Тавайза, как сообщает SHOT, было официально запрещено из-за медуз-крестовиков, которые оставляют токсичные ожоги. Но запрет не касался самого моста, который продолжал привлекать отдыхающих.
В момент обрушения одна из девочек захлебнулась и начала тонуть — ей потребовалась экстренная реанимация на берегу, ребенка вовремя вытащили из воды и спасли. Другой ребенок получил серьезную травму: ударом обломков ему оторвало палец. Очевидцы оказали мальчику первую помощь, наложив жгут на ногу, чтобы остановить кровотечение.
Дозвониться в экстренные службы из зоны отдыха удалось с большим трудом. Пока спасатели и полиция ехали на место, отдыхающие организовали собственную поисковую операцию — мужчины ныряют в воду рядом с обрушившейся конструкцией, проверяя дно и убеждаясь, что под обломками никого не осталось. Прокуратура начала проверку.