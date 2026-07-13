В Приморье рухнул мост с детьми: мальчику оторвало палец, девочку едва спасли

В бухте Тавайза в Приморском крае обрушился аварийный мост, который местные жители давно признавали опасным. Часть конструкции уже была разрушена, однако это не останавливало отдыхающих — мост пользовался популярностью у туристов, которые часто забирались на него ради селфи. Сегодня днем по местному времени на нем находились около 20 человек, когда сооружение рухнуло. Пострадали четверо, в том числе дети.