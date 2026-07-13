Рухнувший в Приморье мост был закрыт, а купание — запрещено из-за опасных медуз

Несмотря на состояние конструкции, туристы всё равно забирались на него ради селфи. При этом часть моста уже была разрушена. Официально купаться на пляже Большая Тавайза запрещали из-за медуз-крестовиков — они оставляют сильные токсичные ожоги.
Напомним, что сегодня днём на пляже Большая Тавайза в Приморье обрушился пешеходный мост. В этот момент на нём находились около 20 человек. Пострадали четверо: мужчина и трое подростков 16, 15 и 14 лет. Мужчина от госпитализации отказался. Двое подростков получили лёгкие травмы, один — средней тяжести.
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