Прокуратура взяла под контроль расследование причин ДТП в Воронеже, где пострадали два младенца

ДТП в Левобережном районе Воронежа, которое произошло вечером 11 июля, привело к уголовному делу. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в серьезной аварии с участием «Шкоды» и «Хонды» пострадали трое взрослых и двое маленьких детей — 5 и 6 месяцев от роду.
По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности травмы пострадавших.
Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Воронежской области.
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