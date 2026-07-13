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Прокуратура взяла под контроль расследование причин ДТП в Воронеже, где пострадали два младенца

В Воронеже по факту аварии с пострадавшими детьми и тремя взрослыми возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

ДТП в Левобережном районе Воронежа, которое произошло вечером 11 июля, привело к уголовному делу. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в серьезной аварии с участием «Шкоды» и «Хонды» пострадали трое взрослых и двое маленьких детей — 5 и 6 месяцев от роду.

По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности травмы пострадавших.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Воронежской области.

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