Дело завели на мужчину, ударившего пассажира на станции метро «Кузнецкий мост»

В конце июня москвич подрался с тремя мужчинами в вестибюле одной из станций метро. Он ударил жителя Смоленской области в голову. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Москвича задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.