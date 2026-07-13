Дело завели на мужчину, ударившего пассажира на станции метро «Кузнецкий мост»

Мужчина ударил пассажира на станции московского метро «Кузнецкий мост». Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник 13 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— На станции «Кузнецкий мост» между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один нанес другому удар в лицо и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои», — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.
По решению суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
В конце июня москвич подрался с тремя мужчинами в вестибюле одной из станций метро. Он ударил жителя Смоленской области в голову. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Москвича задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.