Жители ЛНР пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в соцсети, 12 июля ВСУ атаковали пассажирский автобус, направлявшийся из Стаханова.
По предварительным данным, пострадали две женщины. Их доставили в больницу. Всего в салоне находилось 15 человек, включая двух водителей. Остальные граждане были эвакуированы в безопасные зоны.
«Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки», — сообщил Пасечник.
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