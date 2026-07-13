В Сочи раскрыли схему хищения 3,2 млн рублей у участника СВО

Следствие установило, что злоумышленники нашли мужчину, желавшего заключить контракт на службу в зоне СВО, и убедили его передать банковскую карту и сим-карту. Они уверяли потерпевшего, что прохождение военной службы якобы не является обязательным, хотя на самом деле не могли повлиять на этот процесс.