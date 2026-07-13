В Сочи раскрыли схему хищения 3,2 млн рублей у участника СВО

По данным правоохранителей, организатором схемы стал 37-летний житель Сочи, который привлек к преступлению троих знакомых.
Следствие установило, что злоумышленники нашли мужчину, желавшего заключить контракт на службу в зоне СВО, и убедили его передать банковскую карту и сим-карту. Они уверяли потерпевшего, что прохождение военной службы якобы не является обязательным, хотя на самом деле не могли повлиять на этот процесс.
Когда на счет военнослужащего поступили положенные выплаты, мошенники обналичили всю сумму через городские банкоматы и перестали выходить на связь. В результате участник СВО лишился 3,2 млн рублей.
Подозреваемых задержали по месту жительства в Сочи при поддержке бойцов Росгвардии. На данный момент фигуранты заключены под стражу, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Им грозит до десяти лет лишения свободы.