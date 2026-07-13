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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Подмосковье

Действия командиров, причастных к атакам на Подмосковье, получат правовую оценку.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, украинские военные с помощью беспилотников самолетного типа атаковали несколько районов Подмосковья. Петренко подчеркнула, что действиям командиров подразделений, причастных к этим преступлениям, будет дана правовая оценка.

В понедельник утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 Подмосковье подверглось массированной атаке беспилотников. Региональная прокуратура организовала специальную линию помощи для местных жителей.

Всего, по данным Минобороны, в ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности 342 беспилотника над 15 регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей.

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