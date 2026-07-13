В Геленджике двое детей попали в больницу после ЧП на воде

По имеющейся информации, пострадали дети в возрасте пяти лет, а также 1 год и 8 месяцев. Один инцидент произошел во время купания в бассейне, второй — на морском побережье. В обоих случаях причиной происшествий стала временная потеря бдительности со стороны взрослых, в результате чего дети на некоторое время остались без присмотра.