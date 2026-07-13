Подростку оторвало палец при обрушении моста в море в бухте Муравьиная

«У одного из пострадавших несовершеннолетних оторвало палец, двое с ушибами и ссадинами, и один взрослый — с повреждением ноги», — уточнила она.
Как уже писал Life.ru, сегодня днём на пляже Большая Тавайза в Приморье обрушился пешеходный мост. В этот момент на нём находились около 20 человек. Пострадали четверо. Люди на берегу помогали вытаскивать пострадавших до прибытия спасателей и бригад скорой медицинской помощи.
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