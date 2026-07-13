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Подростку оторвало палец при обрушении моста в море в бухте Муравьиная

Подросток лишился пальца при падении с рухнувшего моста в бухте Муравьиная в Приморье. О состоянии пострадавших сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Аврора Римская. По факту ЧП возбудили уголовное дело и организовали проверку.

Источник: Life.ru

«У одного из пострадавших несовершеннолетних оторвало палец, двое с ушибами и ссадинами, и один взрослый — с повреждением ноги», — уточнила она.

Как уже писал Life.ru, сегодня днём на пляже Большая Тавайза в Приморье обрушился пешеходный мост. В этот момент на нём находились около 20 человек. Пострадали четверо. Люди на берегу помогали вытаскивать пострадавших до прибытия спасателей и бригад скорой медицинской помощи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.