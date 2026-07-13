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Десять человек утонули в Нижегородской области за прошедшую неделю — МЧС

Среди утонувший, согласно статистике ГУ МЧС России по Нижегородской области, оказался один ребенок.

За минувшую неделю зафиксировано 10 происшествий, унёсших жизни 10 человек, в том числе одного ребёнка. Эта тревожная статистика открывает сводку от ГУ МЧС России по Нижегородской области о работе чрезвычайного ведомства за неделю.

Помимо трагедий на водоёмах, спасатели продемонстрировали значительную оперативную активность: ликвидировано 49 пожаров, оказана помощь 6 людям (в их числе — 2 ребёнка), проведена эвакуация 32 граждан (включая 2 детей). В результате различных происшествий пострадали 2 человека, при этом погибших в иных категориях инцидентов не зафиксировано.

Также сотрудники МЧС 95 раз выезжали на места дорожно‑транспортных происшествий для устранения их последствий.

В целях предупреждения новых трагедий МЧС России призывает граждан строго соблюдать базовые правила безопасности:

не оставлять без присмотра работающие электроприборы;

регулярно проверять состояние электропроводки и избегать перегрузки электросети;

отказаться от эксплуатации неисправного электрооборудования;

придерживаться установленного скоростного режима при управлении транспортным средством;

воздерживаться от купания в незнакомых и необорудованных местах;

обязательно использовать спасательный жилет при нахождении в лодке;

не допускать ситуаций, когда дети остаются без надзора взрослых;

внимательно относиться к предупреждающим и запрещающим знакам, размещённым у водоёмов.

Ранее нижегородцам напомнили, как спасать тонущих в воде.

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