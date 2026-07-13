Десять человек утонули в Нижегородской области за прошедшую неделю — МЧС

За минувшую неделю зафиксировано 10 происшествий, унёсших жизни 10 человек, в том числе одного ребёнка. Эта тревожная статистика открывает сводку от ГУ МЧС России по Нижегородской области о работе чрезвычайного ведомства за неделю.
Помимо трагедий на водоёмах, спасатели продемонстрировали значительную оперативную активность: ликвидировано 49 пожаров, оказана помощь 6 людям (в их числе — 2 ребёнка), проведена эвакуация 32 граждан (включая 2 детей). В результате различных происшествий пострадали 2 человека, при этом погибших в иных категориях инцидентов не зафиксировано.
Также сотрудники МЧС 95 раз выезжали на места дорожно‑транспортных происшествий для устранения их последствий.
В целях предупреждения новых трагедий МЧС России призывает граждан строго соблюдать базовые правила безопасности:
не оставлять без присмотра работающие электроприборы;
регулярно проверять состояние электропроводки и избегать перегрузки электросети;
отказаться от эксплуатации неисправного электрооборудования;
придерживаться установленного скоростного режима при управлении транспортным средством;
воздерживаться от купания в незнакомых и необорудованных местах;
обязательно использовать спасательный жилет при нахождении в лодке;
не допускать ситуаций, когда дети остаются без надзора взрослых;
внимательно относиться к предупреждающим и запрещающим знакам, размещённым у водоёмов.
Ранее нижегородцам напомнили, как спасать тонущих в воде.