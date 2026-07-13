Полиция работает на месте обрушения моста в бухте Муравьиная в Артеме

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть отдела МВД от местной жительницы, которая сообщила, что конструкция пирса, с которой отдыхающие ныряли в воду, не выдержала нагрузки и обрушилась. По предварительным данным, пострадали четыре человека — все они госпитализированы, среди них трое несовершеннолетних. На месте работают сотрудники территориального отдела полиции, которые уже приступили к опросу потерпевших и свидетелей случившегося.