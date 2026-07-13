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Пенсионерка упала, повредив ногу, в маршрутке в Братске. Полиция ищет свидетелей инцидента

Полиция Братска ищет свидетелей инцидента, который произошел в маршрутном автобусе № 43, курсирующем в Центральном районе города. Перед остановкой в салоне маршрутки упала пожилая женщина, повредив ногу. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на автоинспекцию Братска.

Источник: ТК Город

Происшествие случилось днем 10 июля у остановки «Платная стоянка», которая находится на улице Южной возле дома № 45.

Врачи скорой помощи, вызванные на место происшествия, госпитализировали 82-летнюю братчанку с травмой ноги, — говорится в сообщении автоинспекции.

Правоохранители начали проверку. В том числе проверяются техническое состояние транспортного средства, выполнение требований к перевозке пассажиров и так далее.

Полицейские просят свидетелей произошедшего позвонить в отдел Госавтоинспекции по телефону 8 (3953)44−22−49. Известно, что в маршрутном автобусе кроме пенсионерки находилось 9 пассажиров. Никто из них не пострадал.