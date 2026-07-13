Пенсионерка упала, повредив ногу, в маршрутке в Братске. Полиция ищет свидетелей инцидента

Полиция Братска ищет свидетелей инцидента, который произошел в маршрутном автобусе № 43, курсирующем в Центральном районе города. Перед остановкой в салоне маршрутки упала пожилая женщина, повредив ногу. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на автоинспекцию Братска.