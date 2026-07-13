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Уголовное дело возбуждено после обрушения моста, пострадали дети

Следователи работают на месте, опрашивают очевидцев. Троих несовершеннолетних госпитализировали. Дело квалифицировано по статье о небезопасных услугах.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в бухте Муравьиной в Артёмовском городском округе. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По предварительным данным, в результате обрушения пострадали четыре человека. Трое из них — несовершеннолетние в возрасте 16, 15 и 14 лет. Все они госпитализированы в Артёмовскую городскую больницу. Состояние двоих оценивается как лёгкое, ещё одного — как средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается полный объём медицинской помощи.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают сотрудники полиции, которые опрашивают потерпевших и очевидцев. Госавтоинспекторы регулируют движение на подъездах к месту происшествия.

Напомним, мост в бухте Муравьиной был признан аварийным и закрыт для посещения, однако оставался популярным местом среди отдыхающих, несмотря на запрет. Очевидцы сообщали, что перед обрушением дети прыгали с переправы в воду. Купание на пляже также было запрещено из-за медуз-крестовиков.

Следователям предстоит выяснить, кто именно нёс ответственность за состояние конструкции и почему доступ к аварийному объекту не был ограничен должным образом. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших использование моста. Расследование продолжается. Все обстоятельства трагедии будут установлены в ближайшее время.

СК