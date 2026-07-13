Уголовное дело возбуждено после обрушения моста, пострадали дети

По предварительным данным, в результате обрушения пострадали четыре человека. Трое из них — несовершеннолетние в возрасте 16, 15 и 14 лет. Все они госпитализированы в Артёмовскую городскую больницу. Состояние двоих оценивается как лёгкое, ещё одного — как средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается полный объём медицинской помощи.