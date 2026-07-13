В Омске осуждённому по делу «Зерна Сибири» Сауте отказали в смягчении срока

Суд установил, что, являясь директором ООО «Глобал-С», он совместно с другими фигурантами участвовал в хищении более 47 млн рублей у АО «Логистическая компания “Зерно Сибири” путём заключения фиктивных договоров поставки зерна. Ему назначили наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 800 тысяч рублей, одного года ограничения свободы, а также обязали солидарно возместить причинённый ущерб.