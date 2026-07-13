В Омске осуждённому по делу «Зерна Сибири» Сауте отказали в смягчении срока

Омский областной суд оставил без изменения решение об отказе в смягчении наказания одному из осуждённых по делу «Зерна Сибири». Бывшему директору ООО «Глобал-С» Станиславу Сауте не разрешили заменить оставшуюся часть срока принудительными работами.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области, Саута был осуждён приговором Куйбышевского районного суда Омска, который впоследствии вступил в законную силу с учётом апелляционного рассмотрения. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой с использованием служебного положения.
Суд установил, что, являясь директором ООО «Глобал-С», он совместно с другими фигурантами участвовал в хищении более 47 млн рублей у АО «Логистическая компания “Зерно Сибири” путём заключения фиктивных договоров поставки зерна. Ему назначили наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 800 тысяч рублей, одного года ограничения свободы, а также обязали солидарно возместить причинённый ущерб.
Осуждённый обратился в Советский районный суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания принудительными работами, сославшись на положительные характеристики, наличие поощрений и частичное возмещение ущерба.
Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. При принятии решения были учтены дисциплинарное взыскание, а также незначительный объём погашенного ущерба. В суде отметили, что невозмещённой остаётся сумма свыше 47 млн рублей, а возмещение вреда является одним из ключевых условий для замены наказания более мягким.
Омский областной суд согласился с этими выводами, указав, что наличие трёх поощрений и трудоустройство сами по себе не являются достаточными основаниями для смягчения наказания. Постановление вступило в законную силу.
Напомним, приговор по делу о хищении средств АО «Логистическая компания “Зерно Сибири” вступил в силу в феврале 2024 года. Тогда бывший генеральный директор компании Алексей Секачёв, директор ООО “Глобал-С” Станислав Саута и бывший директор ООО “Дары Сибири” Максим Плужников получили по 6 лет 6 месяцев колонии общего режима, штрафы по 800 тысяч рублей и были обязаны возместить причинённый ущерб.