Тело четвертого погибшего после крушения лодки нашли в Якутии

3 июля в Иркутской области во время сплава на рафтах по реке Иркут с участием 49 человек, включая 23 детей, четырехлетнего ребенка унесло течением. 9 июля спасатели обнаружили тело четырехлетнего мальчика — поисковая операция в Шелеховском районе длилась семь дней.