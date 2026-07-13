Тело четвертого погибшего после крушения лодки нашли в Якутии

Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего после крушения моторной лодки на реке Алдан в Якутии. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Службе спасения республики.
Тело мужчины нашли 13 июля примерно в 40 километрах ниже по течению от места происшествия. Поисковая операция проводилась с использованием гидролокатора бокового обзора, передает ТАСС.
Трагедия произошла 9 июля в 25 километрах выше села Угоян, где перевернулась моторная лодка с пятью людьми на борту. Одному пассажиру удалось самостоятельно выбраться на берег.
Ранее тела двух погибших обнаружили их родственники, еще одного мужчину водолазы нашли 12 июля примерно в 20 километрах от места крушения.
3 июля в Иркутской области во время сплава на рафтах по реке Иркут с участием 49 человек, включая 23 детей, четырехлетнего ребенка унесло течением. 9 июля спасатели обнаружили тело четырехлетнего мальчика — поисковая операция в Шелеховском районе длилась семь дней.