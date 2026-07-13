СК завёл дело из-за обрушения моста с детьми в море в бухте Муравьиная

Ранее сообщалось, что в момент обрушения на мосту находились около 20 человек, преимущественно дети, прыгавшие с конструкции в воду. На место сразу вызвали скорую помощь и спасателей. Очевидцы допускают, что под обломками могут оставаться люди, поэтому специалисты готовятся обследовать акваторию в масках и ластах. Медики и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Четырёх пострадавших уже спасли.