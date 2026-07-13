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Конфликт на парковке в Нижнем Новгороде перерос в поножовщину

Водитель порезал оппонента, который перекрыл ему выезд.

Источник: Время

29-летний житель Нижнего Новгорода пострадал в результате конфликта на парковке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось у одного из алкомаркетов на улице на улице Юлиуса Фучика в Автозаводском районе. Водитель перегородил выезд автомобилю 53-летнего мужчины. В ходе конфликта тот достал нож и ударил им оппонента в живот.

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