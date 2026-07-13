Водитель сбил двух детей в Иркутске и спрятал машину в автосервисе

В Иркутске сотрудники уголовного розыска вышли на след автомобиля, водитель которого скрылся после наезда на двух несовершеннолетних пешеходов. Транспортное средство марки Toyota Camry обнаружили на территории одной из ремонтных мастерских в Свердловском округе, откуда его оперативно изъяли и переместили на штрафную стоянку.