Водитель сбил двух детей в Иркутске и спрятал машину в автосервисе

В Иркутске сотрудники уголовного розыска вышли на след автомобиля, водитель которого скрылся после наезда на двух несовершеннолетних пешеходов. Транспортное средство марки Toyota Camry обнаружили на территории одной из ремонтных мастерских в Свердловском округе, откуда его оперативно изъяли и переместили на штрафную стоянку.
Авария произошла в Ленинском районе города на улице Баумана. За рулем иномарки находился мужчина, который не остановился перед нерегулируемым переходом и сбил детей 7 и 8 лет, переходивших проезжую часть. Не оказав помощи пострадавшим, водитель немедленно покинул место происшествия. Ребят госпитализировали, их состояние на данный момент не уточняется.
Полицейские уже установили предположительную личность беглеца — сейчас его активно разыскивают. Обстоятельства случившегося и степень вины водителя будут установлены в ходе проверки.