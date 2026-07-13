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Водитель сбил двух детей в Иркутске и спрятал машину в автосервисе

В Иркутске сотрудники уголовного розыска вышли на след автомобиля, водитель которого скрылся после наезда на двух несовершеннолетних пешеходов.

В Иркутске сотрудники уголовного розыска вышли на след автомобиля, водитель которого скрылся после наезда на двух несовершеннолетних пешеходов. Транспортное средство марки Toyota Camry обнаружили на территории одной из ремонтных мастерских в Свердловском округе, откуда его оперативно изъяли и переместили на штрафную стоянку.

Авария произошла в Ленинском районе города на улице Баумана. За рулем иномарки находился мужчина, который не остановился перед нерегулируемым переходом и сбил детей 7 и 8 лет, переходивших проезжую часть. Не оказав помощи пострадавшим, водитель немедленно покинул место происшествия. Ребят госпитализировали, их состояние на данный момент не уточняется.

Полицейские уже установили предположительную личность беглеца — сейчас его активно разыскивают. Обстоятельства случившегося и степень вины водителя будут установлены в ходе проверки.