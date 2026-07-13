Пассажиров и персонал эвакуировали из Внуково из-за задымления

Ранее в Бангкоке в ресторане произошёл крупный пожар. Погибли 27 человек, десятки пострадали. Огонь вспыхнул в пабе недалеко от рынка Чатучак. По предварительным данным, в помещении прогремел взрыв. Люди в панике выбегали на улицу, многие получили ожоги, район затянуло едким дымом. На месте работают спасатели, число жертв может увеличиться.