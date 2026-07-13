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Пассажиров и персонал эвакуировали из Внуково из-за задымления

Утром в аэропорту Внуково сработала пожарная сигнализация из-за задымления в кафе быстрого питания. Пассажиров и персонал эвакуировали, но через 50 минут все вернулись обратно — возгорания не было. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: Life.ru

В аэропорту рассказали, что датчик сработал штатно, на место приехали спасатели, но огня не нашли. Кафе временно закрыли, проводится проверка.

«Утром в зоне международного вылета сработала пожарная сигнализация. Сразу открылись выходы для эвакуации. […] В считаные минуты на место прибыл расчёт СПАСОП. В кафе быстрого питания было обнаружено задымление, горение не было подтверждено. При этом датчик предупреждения о пожаре сработал штатно», — говорится в сообщении.

Ранее в Бангкоке в ресторане произошёл крупный пожар. Погибли 27 человек, десятки пострадали. Огонь вспыхнул в пабе недалеко от рынка Чатучак. По предварительным данным, в помещении прогремел взрыв. Люди в панике выбегали на улицу, многие получили ожоги, район затянуло едким дымом. На месте работают спасатели, число жертв может увеличиться.

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