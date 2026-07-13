Водитель в Подмосковье получил 2,5 года колонии за повторную пьяную езду и кражу

Также фигурант, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в период с ноября 2025 года по январь 2026 года трижды садился за руль в нетрезвом состоянии. Во всех случаях он передвигался по городскому округу Домодедово, где был остановлен полицейскими.