Водитель в Подмосковье получил 2,5 года колонии за повторную пьяную езду и кражу

«Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Арсанали Джангишиева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (“Кража”), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (“Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения”)», — рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, в июле 2025 года Джангишиев дважды совершил кражу топлива из бензобаков каршеринговых автомобилей. Всего злоумышленник похитил 98 литров бензина, который впоследствии был использован для заправки личного автомобиля Mazda CX-5. В результате действий злоумышленника двум компаниям, предоставляющим услуги каршеринга, причинен ущерб на сумму более 5 тыс. руб.
Также фигурант, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в период с ноября 2025 года по январь 2026 года трижды садился за руль в нетрезвом состоянии. Во всех случаях он передвигался по городскому округу Домодедово, где был остановлен полицейскими.
«С учетом позиции государственного обвинителя Домодедовской городской прокуратуры суд приговорил виновного к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Также судом конфискован автомобиль марки BMW в доход государства», — подчеркнули в надзорном ведомстве.