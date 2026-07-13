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Жительница Кузбасса украла у силовиков почти три миллиона рублей

Бывшая сотрудница бухгалтерии новокузнецкого правоохранительного органа украла 2,7 миллиона рублей.

В Кузбассе экс-сотрудницу бухгалтерии правоохранительного органа осудили за мошенничество на 2,7 миллиона рублей. Как пишут VSE42.Ru, она больше пяти лет брала деньги у своих коллег.

По версии Куйбышевского районного суда Новокузнецка, еще в марте 2018 года женщина вместе с начальницей и еще одной сотрудницей придумали схему, как похищать деньги у силовиков: сообщницы оформляли подложные заявки и реестры на выплату зарплат и довольствия. Так они «заработали» почти три миллиона рублей.

Бывшая бухгалтерша полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге она получила два года и шесть месяцев «условки». Дела остальных участниц схемы выделили в отдельное производство.