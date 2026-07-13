Жительница Кузбасса украла у силовиков почти три миллиона рублей

По версии Куйбышевского районного суда Новокузнецка, еще в марте 2018 года женщина вместе с начальницей и еще одной сотрудницей придумали схему, как похищать деньги у силовиков: сообщницы оформляли подложные заявки и реестры на выплату зарплат и довольствия. Так они «заработали» почти три миллиона рублей.