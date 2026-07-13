Врачи достали смертоносную деревяшку из тела мужчины

Житель северного посёлка неудачно дома встал на стул. Это обернулось жуткой травмой и уникальной операцией. Мужчина упал животом на деревяшку, и та прошила его насквозь.
Корреспондент krsk.aif.ru поговорил с нейрохирургом БСМП Дмитрием Хозеевым, который вместе с коллегами двумя операциями вернул пациента к полноценной жизни.
«Просто встал на стул, а он сломался».
«Мужчина едва не получил неизлечимый недуг. Занимался домашними делами. Встал неудачно на стул, тот под ним сломался, и ножка воткнулась в тело», — рассказывает нейрохирург.
Упал боком. Деревянная ножка пробила живот насквозь и вошла в позвоночник. Пациента экстренно прооперировали в райбольнице. Вытащили ножку стула и зашили повреждённый кишечник.
Но мужчина все равно мучался от непонятных болей в спине, поэтому приехал в Красноярск и обратился в Больницу скорой медицинской помощи. Оказалось, не напрасно.
«Мы сделали МРТ и компьютерную томографию. Увидели повреждения тел позвонков, отверстие. Что там именно деревяшка — не знали. Было подозрение на инородное тело», — объясняет врач.
Во время операции врачи обнаружили щепку… длиной в 5 сантиметров! Она прошла по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, чудом не задев спинной мозг.
Две операции.
Первым делом потребовалась стабильность позвоночника. Говоря на языке медиков, хирурги выполнили заднюю транспедикулярную фиксацию, то есть закрепили металлоконструкцией позвонки. Только после этого можно было удалять повреждённые элементы вместе с застрявшей щепкой. Операций было две. Каждая длилась около двух часов. Повреждённые позвонки заменили на прочные металлические импланты.
Главная опасность скрывалась не в механике перелома, а в инфекции. Дерево — не стерильный материал.
«Щепка — участник инфекции», — говорит Дмитрий Хозеев. Попав в костную ткань, она запустила воспалительный процесс. Если бы мужчина продолжал игнорировать боль, развился бы спондилит, спондилодесцит — гнойное расплавление позвонков.
«А они ломаются на фоне гнойного расплавления. Инфекция бы распространилась, и получился бы перелом с инвалидизацией. У него бы перестали двигаться ноги», — уточняет доктор.
Фрагменты древесины удалось убрать полностью. Пациент провёл в больнице две недели. Теперь он проходит реабилитацию, которая займёт несколько месяцев, после чего сможет вернуться к полноценной жизни.
Хирург подчёркивает: главное — не игнорировать боль и вовремя обращаться к специалистам.
«Если что-то беспокоит — надо сразу прийти к доктору, проговорить проблему. Своевременность — залог успеха», — советует опытный медик.
Ныряльщики, батутисты и мойщики окон.
Этот случай нейрохирург Хозеев считает запоминающимся, но в его практике были и другие, не менее драматичные. Врач специализируется на вертебрологии — лечении позвоночника. Говорит, что в теплое время года всегда прибавляется работы.
«Лето приносит травмы падения, ушибы, растяжения, травмы шейного отдела, травмы ныряющих. Отдыхая, мало задумываются о последствиях», — вздыхает он.
И тут же вспоминает молодого спортсмена: абсолютно трезвый парень нырнул в речку, ударился головой, почувствовал резкую боль в шее. Диагностировали вывих шейного отдела.
«Счастливый случай: руки-ноги не пострадали. Взяли в операционную, вправили вывих, зафиксировали титановой пластиной. О спортивной карьере пришлось забыть, но повезло, что остался жив», — считает медик.
Была и девочка из сборной России по прыжкам на батуте. Во время тренировки упала — перелом шеи. Прооперировали, вернулась в спорт. И молодая женщина, мывшая окно: упала с высоты, перелом позвоночника, полный отказ ног.
«Прооперировали в два этапа: фиксация, удаление сломанного позвонка. Через четыре года прислала видео: уже пошла! Сейчас беременна вторым ребёнком, передвигается прекрасно», — перечисляет успехи хирург.
Но врач замечает: бытовые травмы зачастую тяжелее спортивных.
«Спортсмены более приспособлены, нагрузки дозированы. В быту зачастую происходит внезапная и запредельная нагрузка», — рассуждает врач.
Три правила от хирурга.
Нейрохирургия развивается стремительно. Дмитрий Хозеев рассказывает, что в клиниках уже используют очки виртуальной реальности: компьютер обрабатывает данные МРТ и КТ, загружает трёхмерное изображение скелета пациента прямо в очки врача.
«Хирург видит строение скелета заранее и в процессе операции, — объясняет он новации. — В нейрохирургии исправить ошибку практически нереально. Нервы сшивают под микроскопом тончайшими нитями, но только через некоторое время после разрыва — острая травма требует иной тактики».
На вопрос, как беречь скелет, доктор даёт три правила: рассчитывать свои силы и физическую нагрузку, быть готовым физически, уметь падать, чтобы избежать травматизма. И добавляет: «Заботиться о себе и здоровье близких».
Здоровый позвоночник — тот, что функционирует полноценно. Он крепкий, выдерживает большие нагрузки, но у всего есть предел.
«Грыжа — расплата за прямохождение и вертикальную осевую нагрузку», — объясняет хирург. Поэтому укреплять мышцы спины тренировками нужно всем — вне зависимости от места жительства и рода занятий.. Не зная броду, не лезь в воду. И уж тем более не вставай на шаткий стул без страховки.