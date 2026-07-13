172 ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области

По наблюдениям правоохранителей, число подобных аварий заметно выросло с наступлением тёплого сезона. В ГАИ подчёркивают: звери чаще всего выходят на трассу в тёмное время суток — их внезапное появление на проезжей части нередко приводит к столкновениям.