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172 ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области

Звери чаще всего выходят на трассу в тёмное время суток — их внезапное появление на проезжей части нередко приводит к столкновениям.

С начала 2026 года в Нижегородской области зарегистрировано 172 дорожно‑транспортных происшествия с участием диких животных. Такие данные предоставила региональная Госавтоинспекция.

По наблюдениям правоохранителей, число подобных аварий заметно выросло с наступлением тёплого сезона. В ГАИ подчёркивают: звери чаще всего выходят на трассу в тёмное время суток — их внезапное появление на проезжей части нередко приводит к столкновениям.

Из свыше 170 зафиксированных инцидентов в восьми случаях пострадали люди: травмы получили 10 человек, один участник ДТП погиб.

Ранее женщина погибла в ДТП с диким животным и мотоциклом в Нижегородской области.