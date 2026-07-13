Злоумышленники втягивают россиян в криминал прямо на улицах городов

Мошенники начали вербовать россиян в дропперы на улицах городов. Схема обмана строится на простой сделке — обменять наличные обратившегося с просьбой незнакомца на безналичный перевод, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня». Однако то, что кажется безобидной помощью, на деле может быть преступной схемой.
— Предлоги для этого могут быть разными: нужно оплатить такси, принимают только карты и так далее. Но в этой схеме человек выступает как подставное лицо (дроп), через чей счет или карту прогоняют украденные деньги, чтобы запутать следы. Наличные, которые передает мошенник, скорее всего, краденые — их номера могут быть записаны, они добыты преступным путем. Жертва получает эти «грязные» деньги, а взамен переводит мошеннику со своего личного счета «чистые» безналичные средства. В результате законный владелец украденных наличных может выйти на человека, который их получил, а не на того, кто их украл, — объясняют эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Жертвами чаще становятся подростки, молодежь, которых мошенники поджидают у школ, торговых центров. Порой за простую операцию с картой они также предлагают небольшой процент.
Россиянам напомнили, что любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на карту, может быть потенциальной угрозой, так как, не зная о происхождении средств, есть риск стать участником преступной схемы.