Мужчина выстрелил из ружья во время ночной ссоры с женой в Ленобласти

В Ленобласти задержали мужчину, выстрелившего из ружья в своем частном доме. Инцидент произошел в деревне Аннолово в Тосненском районе 9 июля около полуночи. 68-летняя женщина обратилась в дежурную часть полиции и сообщила, что ее 52-летний зять стрелял из охотничьего ружья в ходе конфликта.