В Кизеле устраняют последствия разгула стихии

Выходные стали настоящим испытанием не только для жителей села Кын, но для жителей города Кизела, а также прилегающих территорий. Сильнейший ливень привел к серьезным последствиям: в муниципалитете размыты дороги, а в поселке Южный Коспашский произошел обвал моста.
О ситуации рассказал в соцсетях глава администрации Кизеловского муниципального округа Андрей Родыгин. По его словам, сразу после происшествия было проведено экстренное совещание совместно с прокурором города Кизела Александром Щербининым, после чего руководство выехало на место.
— Подобный масштаб стихии случился в наших краях впервые за целый век! Сейчас наш приоритет — это жители поселка Южный Коспашский, — подчеркнул Андрей Родыгин.
Для скорейшего восстановления транспортного сообщения всем коммунальным предприятиям поручено работать в усиленном режиме. На месте задействована вся необходимая спецтехника и временно прекращено движение автобусов ради безопасности пассажиров.
Глава округа заверил, что как только ремонт моста будет завершен, бригады немедленно приступят к работам на других пострадавших участках в городе и остальных поселках.
— Держу ситуацию на личном контроле. Буду регулярно информировать о проделанной работе здесь, на своих страницах в социальных сетях, — обратился к землякам Андрей Родыгин, попросив отнестись к временным трудностям с пониманием.