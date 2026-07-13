В Кизеле устраняют последствия разгула стихии

Выходные стали настоящим испытанием не только для жителей села Кын, но для жителей города Кизела, а также прилегающих территорий. Сильнейший ливень привел к серьезным последствиям: в муниципалитете размыты дороги, а в поселке Южный Коспашский произошел обвал моста.