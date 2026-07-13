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Рабочие нашли человеческие кости под полом церкви в Беларуси

В Беларуси при реконструкции старинного храма найдены человеческие кости.

Источник: sudexpert.gov.by

Рабочие нашли человеческие кости под полом церкви в Беларуси. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.

В Городокском районе Витебской области во время реконструкции церкви Вознесения Господня, которая была построена в XIX веке, рабочие нашли человеческие останки.

«Они находились в слое песчаной засыпки под бетонным основанием пола», — привели детали в ГКСЭ.

Специалистами, выезжавшими на место, была зафиксирована обстановка, также проводилось изъятие костных фрагментов.

Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз выяснят давность захоронения, пол, а также примерный возраст человека. Кроме того, будет изучена возможность выделения ДНК-профиля, чтобы идентифицировать личность, оценить следы вероятных травм, патологических изменений.

СК