Автобус частично провалился под землю в Алматы

В соцсети Threads показали инцидент с автобусами, который произошел по улице Толе би. Сообщается, что два автобуса провалились, из-за чего движение было практически парализовано.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в «Алматыэлектротранс», где уточнили, что в траншею частично провалился один автобус. Произошло это на пересечении улиц Толе би и Брусиловского, где проводились дорожные работы: проезжая часть была вскрыта, а траншея временно засыпана щебнем.
«При движении по улице Толе би в восточном направлении задние колеса автобуса попали на участок с рыхлой щебеночной засыпкой. Под весом автобуса щебень просел, из-за чего колеса провалились, и автобус не смог продолжить движение самостоятельно. В результате происшествия пострадавших нет, видимых повреждений кузова автобуса не выявлено. По предварительной информации, нарушений со стороны водителя не установлено, оформление материалов сотрудниками полиции не производилось», — уточнили в компании.
В «Алматыэлектротранс» добавили, что в целях обеспечения безопасности автобус направлен на дополнительный технический осмотр. Специалисты проверят состояние нижней части транспортного средства на смотровой яме, чтобы исключить возможные скрытые повреждения.