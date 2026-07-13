Автобус частично провалился под землю в Алматы

«При движении по улице Толе би в восточном направлении задние колеса автобуса попали на участок с рыхлой щебеночной засыпкой. Под весом автобуса щебень просел, из-за чего колеса провалились, и автобус не смог продолжить движение самостоятельно. В результате происшествия пострадавших нет, видимых повреждений кузова автобуса не выявлено. По предварительной информации, нарушений со стороны водителя не установлено, оформление материалов сотрудниками полиции не производилось», — уточнили в компании.