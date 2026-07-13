На юге Волгограда разыскивают водителя, сбившего насмерть 35-летнюю женщину

Трагедия произошла ночью 13 июля в Красноармейском районе на 10 километре автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск». На этом участке насмерть сбили 35-летнюю женщину.
Пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой. А водитель скрылся. Организованы поиски виновника смертельного ДТП, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
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