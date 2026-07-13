Под Воронежем из пруда вытащили тело мужчины

Утром 11 июля в Подгоренском районе Воронежской области обнаружили тело в водоеме.
Труп мужчины спасатели аварийно-спасательной службы Павловска вытащили в 10.10 из пруда в районе села Саприно. Тело опознали местные жители — мужчине было 52 года. Силовики выясняют причину гибели несчастного.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что прокуратура взяла под контроль расследование причин ДТП с двумя младенцами и тремя взрослыми в Воронеже.
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