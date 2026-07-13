Пропавшие в июне семь жителей Воронежской области остаются ненайденными

Семь человек, пропавшие без вести в Воронежской области в июне, до сих пор не найдены. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в воскресенье, 12 июля.
Всего в прошлом месяце добровольцы получили 105 заявок на поиск пропавших людей. 71 из них была закрыта со статусом «Найден, жив!». Пять человек были обнаружены погибшими.
В течение месяца волонтёрам также удалось найти родных для пяти пропавших человек. Кроме того, они установили личности ещё пяти людей. 12 заявок остались неподтверждёнными.