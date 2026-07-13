Житель Польши пытался вывезти из России редких ящериц на 5,5 млн рублей

С целью скрыть живой груз от сканеров и инспекторов, злоумышленник поместил животных по две-три особи в небольшие холщовые мешочки. Затем эти свертки были распределены по нескольким спортивным сумкам прямо в салоне машины. Сопроводительных документов на ящериц у мужчины не было.