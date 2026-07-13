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Житель Польши пытался вывезти из России редких ящериц на 5,5 млн рублей

Попытку незаконного вывоза редких ящериц пресекли сотрудники калининградской таможни. Стоимость рептилий превысила 5,5 млн рублей, сообщили «РГ» в пресс-службе ФТС России.

Попытку незаконного вывоза редких ящериц пресекли сотрудники калининградской таможни. Стоимость рептилий превысила 5,5 млн рублей, сообщили «РГ» в пресс-службе ФТС России.

Как уточняется, редких представителей фауны таможенники обнаружили в багаже 64-летнего жителя Польши. Он пытался вывезти их в свою страну из Калининградской области через пункт пропуска Мамоново-2.

В ФТС России отметили, что сами ящерицы находились под защитой СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновении). Объекты СИТЕС при перемещении через границу подлежат обязательному письменному декларированию с представлением в таможенный орган разрешительных документов.

С целью скрыть живой груз от сканеров и инспекторов, злоумышленник поместил животных по две-три особи в небольшие холщовые мешочки. Затем эти свертки были распределены по нескольким спортивным сумкам прямо в салоне машины. Сопроводительных документов на ящериц у мужчины не было.

Сам поляк позднее заявил, что согласился перевезти рептилий за денежное вознаграждение по просьбе третьих лиц.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Изъятые пресмыкающиеся изъяты из незаконного оборота и временно помещены в специализированное помещение, где для них созданы необходимые температурные условия и режим питания.